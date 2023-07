Beim endlosen Scrollen durch den Feed von Social Media-Apps...

...informieren sich immer mehr Jugendliche und Kinder, was in der Welt los ist. Laut der britischen Medienaufsichtsbehörde Ofcom geben zumindest in Großbritannien knapp 30 Prozent der Zwölf- bis 15-Jährigen an, ihre Nachrichten über die Plattform TikTok zu beziehen - dicht gefolgt von Youtube und Instagram. Knapp 40 Prozent der Befragten in der Altersgruppe nutzen aber weiterhin die verschiedenen Angebote der BBC als Hauptnachrichtenquelle.

Auch bei Erwachsenen wird TikTok immer beliebter: Einer von zehn britischen Erwachsenen bezieht Nachrichten über die App. Die Studie zeigt aber, dass sie sich immer noch am liebsten über das Fernsehen informieren - das geben rund 70% der Befragten an. Apps wie TikTok und Co sind gerade deshalb so beliebt, weil ihr Algorithmus den Nutzenden genau die Inhalte in die Timline spült, die sie interessieren.