Die Idee war gut, aber in der Praxis macht die Technik zu viele Probleme.

Das ist das Fazit zweieinhalb Jahre nach dem Start der ersten Solarstraße in Frankreich. Die war über einen Kilometer mit Solarmodulen gepflastert worden und sollte genug Strom für die Straßenlaternen der Gemeinde in der Normandie produzieren. Wie das Onlineportal Golem berichtet, hat das aber nicht geklappt. Die Solarmodule produzierten nur die Hälfte der erwarteten Energie - zum Teil, weil heruntergefallene Blätter die Solarmodule verdeckten. Aber auch, weil die Module sehr schnell kaputt gingen, obwohl sie im Straßenbelag in einen mehrlagigen Plastik-Schutz integriert waren. Schon letztes Jahr musste deswegen ein Teil der Straße abgerissen werden.