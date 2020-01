In Thailand kann man jetzt zu einer Spezialklinik gehen, in der man mit Cannabis behandelt wird.

Der Gesundheitsminister des Landes erklärte bei der Eröffnung in Bangkok, dass Patienten dort in den ersten beiden Wochen kostenfrei behandelt werden. In Thailand hat die Behandlung von Schmerzen und Erschöpfung mit Cannabis eine lange Tradition. Offiziell darf man das aber erst seit 2017. Zurzeit wird Cannabis in Thailand vom Staat angebaut. Mit der Legalisierung will die Regierung einen neuen Zweig in der Landwirtschaft etablieren. Zur Kampagne gehört auch ein Hanf-Maskottchen namens "Dr. Ganja" - Kuscheltiere für Kinder inklusive.