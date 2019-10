Ein Pariser Zoo hat ein mysteriöses Lebewesen vorgestellt, dessen Existenz zwar schon länger bekannt ist, aber noch nie öffentlich ausgestellt wurde. Vor allem ist unklar, was es ist. Die Forschenden nennen den Organismus "Blob" - angelehnt an einen Horror-Film der 50er Jahre. Im Film taucht eine außerirdische Lebensform, der Blob, in einer amerikanischen Kleinstadt auf.

Das Lebewesen in Frankreich sieht ein bisschen aus wie eine gelbe Flechte. Es hat keinen Mund, keinen Magen, keine Augen - kann aber Lebensmittel erkennen und verdauen. Der Blob soll laut dem Zoo-Team fast 720 Geschlechter haben. Was das heißt, erklärt es nicht genauer. Der Blob kann sich jedenfalls ohne Beine und Arme fortbewegen und heilt sich selbst innerhalb von zwei Minuten, wenn er halbiert wird. Er soll auch Wissen weitergeben können, obwohl kein Gehirn da ist.

Die Forschenden sagen: Es ist mit Sicherheit keine Pflanze. Es sieht aus wie ein Pilz, es verhält sich beim Lernen aber eher wie ein Tier.