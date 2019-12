Zu dem Ergebnis kommt ein Bericht der Brüsseler Organisation Transport and Environment. Demnach haben Schiffe, die letztes Jahr die EU-Häfen angesteuert haben, insgesamt 139 Millionen Tonnen CO2 in die Luft geblasen. Wären die Schiffe ein Land, kämen sie hinter den Niederlanden auf Platz acht der größten Treibhausgas-Verursacher in der EU. In Deutschland stoßen Schiffe mehr CO2 aus als der Autoverkehr in den zehn größten Städten zusammen.

Die Organisation warnt deswegen, dass der CO2-Ausstoß der Schifffahrt die klimapolitischen Fortschritte in anderen Bereichen zunichte machen könnte. Transport and Environment ist deswegen dafür, den Schiffsverkehr in den Europäischen Emissionshandel zu integrieren - und mit dem Geld der Reedereien in klimafreundliche Antriebe zu investieren.