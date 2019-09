Das ist das Ergebnis einer Studie, die die britische gemeinnützige Naturschutzorganisation National Trust in Auftrag gegeben hat und über die die Zeitung Guardian berichtet. In dem Experiment bekamen 600 Probanden verschiedene Audio-Aufnahmen zu hören: Eine angeleitete Meditation, Stille, oder eben den Sound des Waldes, also etwa Vogelgezwitscher und raschelnde Blätter.