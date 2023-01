Manchmal gibt es aber auch Unisex-Toiletten, also Toiletten, die für alle Geschlechter gedacht sind - und für Menschen, die sich keinem Geschlecht zuordnen können oder wollen.



Drei Forscherinnen in den USA haben in einer Studie festgestellt: Jugendliche, denen in einem Online-Experiment ein geschlechtsneutrales Toilettenzeichen gezeigt wurde, hatten danach eine weniger strenge Auffassung von weiblich und männlich. Sie sagten, dass sie nicht-binäre Menschen eher akzeptieren - und auch, dass sie sich mit der geschlechtsneutralen Beschilderung wohler fühlen. Die Jugendlichen waren zwischen 12 und 17 Jahren alt.

Unisex-Toiletten bei uns noch eher selten

In Deutschland gibt es Unisex-Toiletten eher selten. Eine Bau-Vorschrift besagt nämlich, dass es in Gebäuden für Männer und Frauen getrennte Toiletten geben muss.



Der Verein Deutscher Ingenieure (VDI) hat in seiner neuen Richtlinie aber erstmals zusätzlich Hinweise dazu drin, wie geschlechterunspezifische Toilettenanlagen aussehen sollten.