Viele Lebensmittel landen im Müll und wurden ganz umsonst angebaut und hergestellt. Jetzt hat die Uno einen neuen Bericht dazu veröffentlicht, wie viele Lebensmittel schon verloren gehen, bevor sie überhaupt in den Handel kommen.

Dem Bericht zufolge sind es 14 Prozent. Grund dafür ist zum Beispiel, dass falsch geerntet wird, dass falsch gelagert wird oder dass die Ware schlecht transportiert wird. Am meisten geht in Süd- und Zentralasien verloren, das wenigste in Australien und Neuseeland.

Das Essen, das auf diese Weise verloren geht, bezeichnet die Uno als "Verlust". Essen, das von Supermärkten oder Verbraucherinnen und Verbrauchern weggeworfen wird, bezeichnet sie als "Verschwendung". Insgesamt, schreibt die Uno, gehe so ein Drittel des gesamten Essens verloren.