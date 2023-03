Pro Minute werden weltweit über eine Million Wasserflaschen verkauft - und Trinkwasser in Flaschen wird beliebter.

Das schadet einem Uno-Bericht zufolge einem wichtigen Nachhaltigkeitsziele: der allgemeine Zugang zu sauberem Wasser für alle Menschen. Denn vor allem in schlechter entwickelten Ländern kann ein größeres Flaschenwasser-Angebot dazu führen, dass Leitungen und Brunnen weniger ausgebaut werden. Mitverantwortlich ist dafür laut Bericht oft Korruption im jeweiligen Land. Sie verhindert, dass Geld in den Ausbau hygienischer Rohrsysteme gesteckt wird. Stattdessen bleibt Wasser aus Plastikflaschen in diesen Regionen nötig - um Schadstoffen aus maroden Brunnen oder Leitungen zu entgehen.

Dabei ist ein Liter abgefülltes Wasser langfristig deutlich teurer als ein Liter Leitungswasser - nach Uno-Angaben kostet er zwischen 150 und 1000 Mal so viel.