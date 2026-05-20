Tyrannosaurus Rex war ein Gigant, mit riesigem Kopf und enormem Kiefer.

Nur seine Ärmchen, die waren eher winzig. Woran das liegen könnte, haben Forschende aus London und Cambridge analysiert. Für eine Studie in einem Fachmagazin der Royal Society haben sie Skelettdaten von rund 80 zweibeinigen Saurierarten ausgewertet und stellen fest: Kurze Ärmchen gehen bei vielen Arten einher mit großen Schädeln.

Die Forschenden vermuten, dass das mit der Beute der Fleischfresser zusammenhängt: Das waren zum Teil bis zu 30 Meter lange Pflanzenfresser. Bei dieser Beutegröße wäre Zupacken mit den Krallen zwecklos. Stattdessen war eine große Bisskraft in der Evolution von Vorteil.

Für Dinoarme gilt am Ende das gleiche Sprichwort wie für menschliche Muskeln oder geistige Fähigkeiten: "Use it or lose it" - wörtlich übersetzt: Nutz es, oder du verlierst es.