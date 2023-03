Die Verdunklung der Meere -

das Thema ist von der Initiative Nachrichtenaufklärung zur bedeutendsten "vergessenen Nachricht" des Jahres gekürt worden. Es wird also zu wenig darüber berichtet, obwohl das Thema für uns relevant ist.

Konkret geht es um die Verdunklung von Meerwasser in der Nähe von Küsten. Dort wird das Wasser immer trüber - und zwar durch menschliche Aktivitäten. Denn zum Beispiel wird in Küstennähe für Baumaßnahmen gebaggert oder aus Landwirtschaft, Industrie und Kommunen gelangen Abwässer ins Meer. Eine Folge ist, dass die Verdunklung die Nahrungssuche der Lebewesen gefährdet. Und das schadet wiederum den Menschen, denn die Hälfte der Weltbevölkerung lebt in Küstennähe und ernährt sich auch aus dem Meer.

Die Initiative Nachrichtenaufklärung sagt, dass nicht nur zu wenig berichtet, sondern auch zu wenig geforscht wird zur Verdunklung der Meere in Küstennähe. In Deutschland forscht zum Beispiel die Uni Oldenburg dazu. Hier eine Studie von Oktober 2020.