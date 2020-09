Um Klimaziele zu erreichen, setzen viele Staaten mittlerweile darauf, dass dort in Zukunft nur noch Elektro-Autos fahren sollen.

Aber jetzt schreibt eine Forschungsgruppe in einem Fachmagazin, dass sie es für unrealistisch hält, dass so genug CO2 eingespart werden kann. Die Forschenden haben am Beispiel der USA berechnet, dass dort bis zum Jahr 2050 von allen Autos 90 Prozent mit Elektro-Antrieb fahren müssten - nur dann könne so viel CO2 eingespart werden, dass das Zwei-Grad-Klimaziel erreicht wird.

ÖPNV, Fuß- und Radwege ausbauen

Im Moment seien aber gerade mal 0,3 Prozent der Autos in den USA Elektro-Autos. Wahrscheinlich sei, dass bis zu Jahr 2050 höchstens 50 Prozent Elektro-Autos fahren - mehr nicht. Und dann gebe es auch noch Probleme, die Fahrzeuge mit Strom zu versorgen.

Deshalb empfehlen die Forschenden, auf einen Mix zu setzen aus verschiedenen Strategien im Verkehr: zum Beispiel öffentliche Verkehrsmittel auszubauen, mehr Fuß- und Radwege einzuplanen und dass mehr Menschen im Home Office arbeiten.