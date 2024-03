Die Stimmbänder sind sehr wichtig, damit wir sprechen können. Daher wird es schwierig, wenn sie nicht mehr richtig funktionieren - nach einer Krankheit oder nach einer Rachenkrebs-OP.

Ein Forschungsteam entwickelt ein kleines Gerät, das Betroffenen helfen soll, wieder zu sprechen. Es ist eine Art elastisches Klebepad, das auf den Hals geklebt wird. Die Technik im Wearable kann die Muskelbewegungen in der Kehle in Sprache übersetzen - das haben die Forschenden in einer ersten Studie dem Gerät für fünf kurze Sätze beigebracht, darunter "Merry Christmas" oder "I love you".