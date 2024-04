Das Gaia-Weltraumteleskop der Europäischen Raumfahrtagentur Esa hat zum dritten Mal in der Milchstraße ein Schwarzes Loch aufgespürt.

Die Esa-Fachleute berichten, dass es ein extrem massereiches Schwarzes Loch ist, das durch den Kollaps eines massereichen Sterns entstanden ist. Es hat eine Masse von insgesamt 33 Mal der Sonne. Andere bisher entdeckte Schwarze Löcher dieser Art haben im Schnitt nur eine Masse von zehn Sonnen.

Die Forschenden sagen, dass das Schwarze Loch - in ihren Maßstäben - extrem nah an uns dran ist: Nämlich "nur" 2000 Lichtjahre entfernt im Sternbild Adler. Die Astronomen haben es Gaia BH 3 getauft: Gaia wegen des Weltraumteleskops, mit dem es entdeckt wurde - und BH steht für Black Hole, also Schwarzes Loch 3.

Entdeckt haben die Forschenden das Schwarze Loch übrigens, weil ein Stern in der Nähe des Schwarzen Lochs mit ziemlichen Taumelbewegungen unterwegs ist. Und dieses Schlingern wurde wohl von der Gravitation ausgelöst, die das massereiche Schwarze Loch hat.