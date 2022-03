Das neue James-Webb-Weltraumteleskop hat bei einer Testaufnahme ein bisher unsichtbares Universum fotografiert.

Teuer - und leistungsstark wie nie zuvor

Das James-Webb-Teleskop ist das teuerste und leistungsstärkste jemals gebaute Weltraumteleskop. Es war letztes Jahr an Weihnachten mit einer Rakete in den Weltraum gestartet. Seitdem wird das zusammengefaltete Teleskop Schritt für Schritt auseinandergeklappt. Im Juni soll das Gemeinschaftsprojekt der Nasa, der europäischen Esa und der kanadischen Raumfahrtbehörde dann komplett einsatzbereit sein.



Forschende hoffen, dass sie mithilfe des James-Webb-Teleskops weit in die Geschichte des Universums zurückblicken können - bis wenige hundert Millionen Jahre nach dem Urknall vor rund 13,8 Milliarden Jahren.