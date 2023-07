Statt Binden und Tampons gibt es für die Periode auch Menstruationstassen. Die können besonders hilfreich sein in Ländern, in denen Frauen und Mädchen wenig Geld für Hygiene-Artikel haben und in denen es in Schulen keine Klos gibt.

Ein Team aus den USA, England und Kenia hat untersucht, ob die Menstruationstassen Einfluss auf die Gesundheit von Jugendlichen haben. Bei der Studie machten mehr als 400 Oberstufen-Schülerinnen aus Kenia mit. Sie bekamen entweder eine Menstruationstasse oder nicht. Dann wurde über einen längeren Zeitraum geschaut, ob sie Scheideninfektionen oder sexuell übertragbare Krankheiten bekamen, und wie die Zusammensetzung der Bakterien in der Vagina waren. Es zeigte sich: Diejenigen, die eine Menstruationstasse bekommen hatten, hatten seltener Infektionen und vielfältigere Bakterien, was für die Gesundheit besser ist. Bei Geschlechtskrankheiten gab es keinen Unterschied zwischen den Gruppen. Die Forschenden sagen: Menstruationstassen sind - zumindest für Schülerinnen in Kenia - gut für die Gesundheit.