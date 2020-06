Dabei können sie sich auch mal weiter von ihrem Stock entfernen, denn dort bleiben ja genug andere Bienen zurück, die sich um den Nachwuchs kümmern können. Bei Wildbienen dagegen ist das anders. Die arbeiten normalerweise allein. Das heißt, ein Weibchen versorgt die Brut und muss sie auch bewachen.

Pollen aus dem 120m-Radius

Ein Biologieteam aus München wollte genau wissen, wie weit sich Wildbienen von ihrem Nest entfernen und hat dazu mit Studierenden ein Experiment im Botanischen Garten in München gemacht. Fast 2700 Wildbienen wurden mit ungiftigem Lack markiert, sodass jede einzelne im Park wiedererkannt und zugeordnet werden konnte. Auch Besucher und Besucherinnen im Park konnten mitmachen und Handyfotos der Bienen einreichen. Das Ergebnis: Die Wildbienen entfernten sich längst nicht so weit von zu Hause wie die Honigbienen. Sie flogen nur etwa 70 bis 120 Meter weit.

Das Team sagt deshalb, es ist wichtig, dass Wildbienen direkt an ihren Nahrungsquellen leben können, also etwa in Nisthilfen an Streuobst- oder Blumenwiesen.