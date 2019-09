Im Sommer ab zum See, das ist auch was für wilde Berggorillas.

Forschende haben diese Tiere in Uganda beobachtet und mehrfach gesehen, dass sie im Wasser spielen - so wie Menschen. Dabei waren die wilden Berggorillas allein unterwegs. Sie warfen ihre Arme durch das Wasser, drehten sich und machten sich nass. Dazu zeigten sie glückliche Gesichter und streckten auch mal die Zunge raus.

Domestizierte Tiere wie Hunde können auch Spaß im Wasser haben, bei wilden Tieren ist Spaß aber normalerweise an soziale Aktivitäten gebunden. Die Forschenden schreiben in ihrer Studie, es sei schon ungewöhnlich, dass wilde Berggorillas mitten im Wald allein im Wasser stehen und Spaß haben. Die Tiere waren auch keine Kinder mehr. Vielleicht hat der Wasser-Spaß aber doch einen noch unbekannten, ernsteren Hintergrund, heißt es in der Studie. Zum Beispiel könnte es um eine Art Training gehen oder darum, die Umgebung besser kennenzulernen.