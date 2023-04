Sie haben in US-Unternehmen Führungskräfte und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter befragt, in der Zeit zwischen 2019 und 2022.

Das Ergebnis: An Tagen, an denen Bosse zu Hause von der Arbeit abschalten konnten, fühlten sie sich am nächsten Tag erholter. Und sie identifizierten sich an solchen Tagen mehr mit ihrer Führungsrolle. Ihre Mitarbeitenden sagten dann, dass sie sich motivierter und besser geleitet fühlten.

Erst gut chillen, dann gut führen

Wer zuhause viel an den Job dachte, wurde weniger gut bewertet, das betraf vor allem noch nicht so erfahrene Chefs.

Nach der Arbeit die Benachrichtigungen auf dem Handy auszuschalten, E-Mails zu ignorieren und sich ganz der Familie, Freunden oder Hobbys zu widmen, könnte Menschen also zu besseren Führungskräften machen.