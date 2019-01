Zum hundertsten Jahrestag der Einführung des Frauenwahlrechts gibt es im Deutschen Bundestag eine Feierstunde . Die Realität sieht aber so aus: Von den über 700 Abgeordneten im Deutschen Bundestag ist nur jede Dritte eine Frau. So wenige waren es seit 20 Jahren nicht mehr.

Zwei DirektkandidatInnen

Passend dazu kommt der Vorschlag von Thomas Oppermann: Mit einer Wahlrechtsreform will der Bundestagsvizepräsident dafür sorgen, dass mehr Frauen in den Bundestag kommen: In jedem Wahlkreis soll es zwei Direktkandidaten geben, die gewählt werden – jeweils einen Mann und eine Frau, so sein Vorschlag. Dafür soll sich die Zahl der Wahlkreise insgesamt verringern.

Für die Politikwissenschaftlerin Svenja Krauss ist Oppermanns Vorschlag nicht überzeugend, sondern klingt erzwungen.