Es war eine ungewöhnliche Entdeckung – Zöllner sind bei einer Autokontrolle in Bietingen auf 18.000 Euro in Münzen gestoßen. Der Fund wirft Fragen auf. Einige davon kann uns Jelena Stapf von der Bundesbank beantworten.

Das Deutschland ein Land der Bargeld-Fans ist, ist bekannt. Dennoch war der Fund, den Zöllner bei einer Autokontrolle in Bietingen machten, ungewöhnlich: 18.000 Euro in Zwei- und Zehn-Cent-Münzen im Kofferraum. Die zweifelhafte Erklärung des Fahrers: Er wollte sein Auto mit der Münzlast beschweren. Nur hatte sein Wagen einen Vorderradantrieb – die Beamten haben ihm also nicht geglaubt.

Tonnen von Bargeld

Klar ist: größere Mengen an Münzen zu bewegen, das braucht Muskelkraft. Eine Zehn-Cent-Münze wiegt 4,1 Gramm. Bei einer Zwei-Cent-Münze sind es im Durchschnitt 3,06 Gramm mit geringen Toleranzen auf der zweiten Nachkommastelle. Der Fahrer an der deutsch-schweizerischen Grenze hat also 738 Kilogramm in seinem Wagen bewegt, wenn er ausschließlich auf Zehn-Cent-Münzen gesetzt hätte. 2754 Kilogramm wären zusammengekommen, wenn er nur Zwei-Cent-Münzen geladen hätte. Die reale Zuladung dürfte also irgendwo in der Mitte gelegen haben.