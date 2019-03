Passende Bewerber heißen heute Talente. Aus Arbeitgebersicht gibt es viel zu wenige von ihnen. Alisa Scheiter sagt, was für beide Seiten heute wichtig ist.

Viele Arbeitgeber klagen über den Fachkräftemangel auf dem Arbeitsmarkt in Deutschland. Ein Weg, um ihre Lücken zu füllen, ist Marketing. Alisa Scheiter beobachtet den Arbeitsmarkt und Anwerbestrategien in verschiedenen Branchen aus beruflichen Gründen. Sie ist Marketingchefin beim Personaldienstleister Academik Work.

Alisa Scheiter beobachtet einen "War for Talents", der hauptsächlich im Netz entschieden werde – also mit Online-Anzeigen und Social-Media-Kampagnen. Was für Unternehmen dabei besonders wichtig ist: Die Qualität des Arbeitsklimas herausstellen.