Für ihre Aussagen, den Namen des Attentäters von Christchurch niemals zu nennen, hat Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern international viel Anerkennung erhalten. Eine beeindruckende Strategie, das findet auch unsere Reporterin Rebekka Endler - und einmalig in der Geschichte von Terrorakten. Jacinda Ardern lege den Fokus ganz klar auf die Menschen, die am meisten betroffen sind: auf die Opfer. Das sieht auch der Medienwissenschaftler Bernard Pörksen so. Er sagt, Jacinda Ardern entziehe dem Attentäter damit den Sauerstoff der Publizität in einem öffentlichen Akt.