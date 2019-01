"Aufbruch deutscher Patrioten" nennt sich die rechte Abspaltung der im politischen Spektrum weit rechts stehenden AfD in Sachsen-Anhalt. Politikwissenschaftler Marcel Lewandowsky von der Helmut-Schmidt-Universität Hamburg spricht von einer radikalen Splittergruppe, die sich selbstständig gemacht hat. Ihr Gründer André Poggenburg war AfD-Fraktionsvorsitzender in Sachsen-Anhalt und will mit der Parteigründung Gleichgesinnte ansprechen – er selbst war im Januar aufgrund von umstrittenen Aussagen auf Twitter für zwei Jahre von allen Ämtern in der AfD ausgeschlossen worden. Kurz darauf trat er aus der AfD aus. Bereits im März 2018 musste André Poggenburg nach rassistischen Reden als Partei- und Fraktionschef der AfD in Sachsen-Anhalt zurücktreten.