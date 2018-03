Wenn Papa 60 Jahre alt wird und groß feiert, dann müssen wir als Kinder natürlich da hin. Wer weiß, wie viele Geburtstage er noch feiern kann. Doch was ist, wenn wir ihn und den Rest unserer Familie nur so mäßig gut ertragen? Weil wir ständig gut gemeinte Ratschläge zu unserem Leben über uns ergehen lassen müssen? Dürfen wir dann einfach absagen – oder müssen wir für diesen ganz speziellen Tag die Zähne zusammenbeißen?

Dabei geht es ihr vor allem um das, was sie "filiale Pflichten" nennt. Also Verpflichtungen, die allein aus der Tatsache entstehen, dass wir Kinder sind. Schulden wir unseren Eltern so etwas wie Nähe, Dankbarkeit oder Hilfe im Alter? "Wenn ein Kind keine Möglichkeit hat, auf sich zu achten, dann gibt es keine Pflicht, in dieser Beziehung zu bleiben."