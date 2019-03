Die deutschen Bischöfe haben über sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche und die Gleichberechtigung von Frauen beraten. Doch einen echten Durchbruch gibt es nicht. "Man fragt sich, warum das so lange dauert", sagt unsere Reporterin Christiane Florin aus der Redaktion "Religion und Gesellschaft". Nicht einmal die versprochene Frauenquote bringe echte Gleichberechtigung.

Die Frühjahrsvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz in Lingen geht am 14. März zu Ende. Tags zuvor hat es eine Pressekonferenz gegeben, auf der sich Bischof Stephan Ackermann - in der Deutschen Bischofskonferenz zuständig für das Thema sexueller Missbrauch - sehr technokratisch gezeigt hat, so unsere Reporterin Christiane Florin.

"Es ging um Monitoring, Leitlinien und Statusbericht." Doch was fehlt, ist eine konkrete Aussage zu Entschädigungszahlungen an Opfer sexuellen Missbrauchs. Und zwar Zahlungen, die mehr sind als Symbolik, kritisiert Christiane Florin.