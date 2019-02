Am Wochenende haben sich Papst und Bischöfe getroffen, um über Missbrauch in der katholischen Kirche zu sprechen. Viel dabei herausgekommen ist nicht.

Dass sich der Papst und die Chefs der nationalen Bischofskonferenzen auf einem mehrtätigen Antimissbrauchsgipfel treffen, um nur über das Thema Missbrauch in der katholischen Kirche zu sprechen, galt als Sensation. "Dass der Papst die Bischöfe quasi dazu genötigt hat, zu dieser Veranstaltung zu kommen, war ein großer Schritt", sagt Christiane Florin aus der Deutschlandfunk-Redaktion "Religion und Gesellschaft".

Die Bischöfe und der Papst hätten sich dem Thema Missbrauch in der katholischen Kirche nicht gestellt, sagt Christiane Florin. So gab es am ersten Tag einen Maßnahmenkatalog mit 21 Maßnahmen - "aber selbst die sind ja nicht beschlossen worden".

Und auch die Rede des Papstes hätte nicht zum Optimismus beigetragen. Er betonte zwar, dass die Täter der staatlichen Justiz übergeben werden sollen. Das ist für Christiane Florin aber nicht mehr als "eine Selbstverständlichkeit".