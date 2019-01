Es hat große Diskussionen um die Anschaffung gegeben, aber es ist beschlossene Sache: Die Bundeswehr bekommt ab 2020 neue Drohnen vom Typ Heron TP. Die benutzt das israelische Militär und diese Drohnen sind potenziell waffenfähig, so drückt es Ministerin Ursula von der Leyen aus, die die Flugkörper für die Bundeswehr hat anschaffen lassen.

Seit dem 28. Januar 2019 sind jetzt zwölf Bundeswehrsoldaten in Tel Aviv, die an den Drohnen ausgebildet werden. Sechs Piloten und sechs Kameramänner, die jeweils in Zweier-Teams arbeiten. Die Heron TP – hebräisch für Reiher – ist nämlich ein ziemlich großes Fluggerät, erklärt Korrespondent Tim Aßmann: 14 Meter lang mit einer Spannweite von 26 Metern. Die Drohne kann 36 Stunden in der Luft bleiben.



Acht Wochen lang werden die Bundeswehrsoldaten an der Heron TP ausgebildet. Allerdings geht es, das betont die Bundeswehr, nur darum zu lernen, wie die Drohne gesteuert werden kann. Denn die Heron TP könnte auch Raketen tragen. Den Umgang damit sollen die Bundeswehrsoldaten aber erst mal nicht beigebracht bekommen.