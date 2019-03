Auf Schmusekurs zwischen Hochleistungs-Ejakulationen und aufgepimpten Brüsten

Dabei spielt Ryan Creamer mit der Porno-Ästhetik wie zum Beispiel im Video "Ihr seht so müde aus, also lass uns einfach kuscheln". Im Video ist er zum Beispiel komplett angezogen, trägt einen Pullover mit V-Ausschnitt, Hemd und Krawatte und lässt sich so auf sein Bett fallen. Oder bei "Ich desinfiziere die Casting Couch": Da macht er mit Desinfektionsmittel und einem Lappen genau das, was der Titel ankündigt.