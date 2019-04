In Frankfurt wird die Ausstellung "Contemporary Muslim Fashions" eröffnet. Der Streit über die muslimische Mode ist schon vorher da. Das Museum verteidigt sittsame Kleidung als Modestil; Feministinnen finden, dass die Verletzung von Frauenrechten verharmlost werde. Ludger Fittkau, unser Landeskorrespondent in Hessen, konnte sich vorab die Ausstellung ansehen. Er teilt die Kritik der Frauenrechtsaktivistinnen.

"Alle Arme und Beine dieser Puppen sind bedeckt", sagt Ludger Fittkau, unser Landeskorrespondent für Hessen. Damit komme man der Kleiderordnung eines streng konservativen Islams nach, wie zum Beispiel in Saudi-Arabien oder Iran. Hingegen sind nur die Hälfte der Köpfe der Schaufensterpuppen bedeckt.

In der Ausstellung "Contemporary Muslim Fashions" wird Mode von Designerinnen und Designern vor allem aus dem Nahen und Mittleren Osten, aus Malaysia und Indonesien sowie aus Europa und den USA gezeigt. Die verschiedenen Exponate werden anhand von 76 lebensgroßen Schaufensterpuppen präsentiert.

Frauenrechtsorganisationen kritisieren die Ausstellung

Ergänzend sind auch Fotos zu sehen, die Frauen in ihrem Alltag zeigen. "Doch es ist wenig politischer Hintergrund erkennbar", sagt Ludger Fittkau. Genau das haben Feministinnen und auch Frauenrechtsorganisationen wie Terre des Femmes im Vorfeld der Ausstellung heftig kritisiert.

Der Ausstellung fehle der politische Kontext, so der Vorwurf. Inge Bell von Terre des Femmes weist darauf hin, dass zum Beispiel Frauen in Iran im Gefängnis landen, wenn sie die Kleiderordnung nicht befolgen und ihr Kopftuch abnehmen. Im Zusammenhang mit Kleidung ginge es in einigen islamischen Ländern eben auch um Frauenrechte und die Verletzung dieser Rechte.