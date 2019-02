Seit dem 24. Juni 2018 dürfen Frauen in Saudi Arabien zwar alleine Auto fahren. Einfach ins Ausland fahren oder das Land per Flugzeug verlassen dürfen sie aber nicht. Dazu benötigen sie die Erlaubnis ihres Ehemannes, oder - falls sie unverheiratet sind - eines männlichen Familienmitglieds. Ohne diese Genehmigung wird die Frau bei der Passkontrolle festgehalten und ihr "Beschützer", so heißt es dort, wird informiert.

In Saudi Arabien ist das rein rechtlich gesehen ein Verwaltungsakt. Einer von vielen, die neuerdings auch per App erledigt werden können. Im Prinzip ist Absher also eine Art E-Government-App. Das heißt, in der App lassen sich Dinge erledigen, wie Knöllchen bezahlen, wenn man falsch geparkt hat, man kann Ausweise und Dokumente bestellen oder verschiedene Anträge stellen. Und dazu gehört dann auch, darüber die Genehmigung erteilen, dass eine Frau ins Ausland reisen darf. Diese Funktion ist aber nur für Männer freigeschaltet.