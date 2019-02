Frohes neues Jahr! In China und vielen ostasiatischen Ländern wurde in dieser Nacht das neue Jahr begrüßt. Laut traditionellem chinesischen Lunisolarkalender steht es im Zeichen des Schweins – ein gutes Omen. Hierzulande werden Schweine oft unterschätzt.

Manch einem bringt es also "sauviel" Glück – andere werden dagegen schnell mal als "dumme Sau" abgestempelt: Das Schwein hat bei uns auch mit einem schlechten Image zu kämpfen. Martin Schütz zählt Gründe dafür auf, warum wir das schleunigst ändern sollten.

In der chinesischen Kultur steht jedes Jahr unter einem von zwölf Tierkreiszeichen – kombiniert mit fünf Elementen. Am 5. Februar beginnt nun das Jahr des Erd-Schweins . Eigentlich müsste das ein ziemlich gutes Jahr werden, glaubt Martin Schütz von Deutschlandfunk Nova. Denn das Schwein ist ein Symbol des Wohlstands und des Glücks – auch bei uns im Westen.

Schweine sind nämlich ziemlich intelligent und haben ein extrem ausgeprägtes Sozialverhalten. Wissenschaftler der Uni Wien haben Schweine auf einem acht Hektar großen Areal in der Natur gehalten und immer wieder Tests mit ihnen gemacht. Am Ende waren sie verblüfft, was die Schweine alles konnten – zum Beispiel: sich Gesichter merken.