Unsere Nationalflagge hat Geburtstag. Vor genau hundert Jahren, am 18. Februar 1919, wurde Schwarz-Rot-Gold in der Weimarer Nationalversammlung zu den deutschen Nationalfarben gewählt. Wir erklären, wie Farben zu Flaggen werden.

Als es dann 1848 zu einer Revolution in ganz Deutschland und zur Frankfurter Nationalversammlung in der Paulskirche kam, geschah auch das unter schwarz-rot-goldenem Banner. Aus der Revolution entstand nach dem ersten Weltkrieg die Weimarer Republik und die Gründungsväter erinnerten sich an die Farben von 1848. Am 18. Februar 1919 wurde Schwarz-Rot-Gold offiziell zu den deutschen Nationalfarben gemacht. Seit 1949 sind es die der Bundesrepublik.