"Die Doomsday Clock ist ein Symbol, das darstellen soll, in welcher Gefahr sich die Menschheit im Ganzen befindet, also der Fortbestand der Menschheit. Das ist eine symbolische Verlautbarung des Bulletin of the Atomic Scientists."

Michael Büker sagt, dass die Uhr auf Wissenschaftler zurückgeht, die am Manhattan Project beteiligt waren – also an der Entwicklung der ersten Atombombe. Auch ihr schlechtes Gewissen nach den US-Atomwaffenangriffen auf die japanischen Städte Hiroshima und Nagasaki, habe sie auf diese Idee gebracht.

Inzwischen steht die symbolische Uhr allgemeiner für das Risiko einer globalen Katastrophe. Sie berücksichtigt nun auch Klimarisiken, biologische und informationstechnische Bedrohungen. Seit 2015 entscheiden die beteiligten Forscherinnen und Forscher im Namen des Bulletin of the Atomic Scientists jährlich, wie viele Minuten der Menschheit noch bleiben. Die Abstände haben im Lauf der Jahre stark variiert. So wurde die Uhr zwar 1953 gestellt, das nächste Mal dann erst wieder 1960.