Eintracht Frankfurt spielt am 14. März in der Uefa Europa League im Rückspiel gegen Inter Mailand. Es geht um den Einzug ins Viertelfinale. 13.000 Fans begleiten die Eintracht zum Spiel in Mailand. "Mit dieser Wucht der Fans traue ich der Eintracht viel zu", sagt Marc Heinrichs, FAZ-Sportredakteur. Es werde sicherlich schwer, aber die Frankfurter hätten schon bewiesen, dass sie sich im entscheidenden Moment konzentrieren können.