Elon Musk ist eine der schillerndsten Unternehmenspersönlichkeiten der Welt. Bekannt geworden ist er einerseits durch seine Unternehmen Tesla, Hyperloop und SpaceX, andererseits durch seine intensive Nutzung von Twitter. Und genau das bringt ihm immer mal wieder Ärger ein - weil er damit in manchen Fällen gegen bestehende Regeln verstößt. So wie jetzt wieder.

Vor einigen Tagen twitterte Musk: "Tesla made 0 cars in 2011, but will make around 500k in 2019". Der Tesla-Chef versprach damit also indirekt, im laufenden Jahr 500.000 Autos zu produzieren.