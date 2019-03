Wer Platz hat, sollte sich überlegen, die Winterklamotten wegzupacken, bis sie wieder gebraucht werden. Damit die Klamotten im Karton oder in der Kiste in der Zeit nicht anfangen zu müffeln, heißt es als allererstes: waschen. Und zwar alles, was ihr wegpacken wollt. Denn sonst riecht es nicht nur unangenehm, wenn ihr im nächsten Herbst die Sachen wieder rauskramt. Im Zweifel gibt's auch große Löcher. Motten stehen nämlich auf den Duft von Schweiß und Fett und machen es sich dann so richtig gemütlich.

Erst mal richtig sauber machen gilt im Übrigen auch für Schuhe, die ihr im Sommer erst mal nicht mehr tragen werdet. Die sind in der Regel immer noch häufig aus Leder. Und auch da können sich Flecken festsetzen. Schuhe putzt ihr am besten zuerst trocken - also ohne Wasser mit einem Baumwoll-Lappen oder einer Schmutzbürste, empfiehlt Schuhmacher Stefan Ölke. Weiter geht's dann mit Lederseife, ein bisschen Wasser und einem kleinen Schwamm, so der Profi. Zum Schluss mit einer guten Schuhcreme einfetten.