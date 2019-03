Zweimal habe sie mit dem Tod gerungen, schreibt "Game of Thrones"-Schauspielerin Emilia Clarke im "New Yorker". Der Grund: Bei ihr wurden zwei Aneurysmen diagnostiziert. Tatsächlich hat Emilia großes Glück gehabt, denn ein Drittel der Betroffen stirbt daran, sagt der Neurochirurg Julian Prell. Mit ihm haben wir über die gefährliche Erkrankung gesprochen.

Emilia Clarke kennen wir vor allem als Drachenmutter in der Erfolgsserie "Game Of Thrones". In einem Gastbeitrag in "The New Yorker" schildert die Schauspielerin, dass sie während der Dreharbeiten der Serie unter den Folgen zweier Aneurysmen litt. "Ich dachte, ich müsse sterben", schreibt sie. Das erste Aneurysma wurde 2011 diagnostiziert. Während des Fitnesstrainings habe die damals 24-Jährige das Gefühl von schlimmen Kopfschmerzen gehabt und geahnt, dass irgendwas mit ihrem Gehirn nicht stimme. Schließlich sei sie in ein Krankenhaus eingeliefert und operiert worden.

Wie genau Aneurysmen im Kopf entstehen, können Mediziner nicht so genau sagen, meint Julian Prell, Neurochirurg und leitender Oberarzt am Universitätsklinikum Halle an der Saale. Zu tun habe das mit dem Blutstrom im Gehirn. An bestimmten Stellen könne sich der Blutstrom an einem arteriellen Blutgefäß im Kopf verwirbeln und dort Aussackungen entstehen. Vorstellen können wir uns das als eine Art kleine, dünnwandige Wasserbombe, die an einem Blutgefäß entstehe, so der Mediziner. Das gefährliche sei, dass so etwas platzen kann.

Mediziner gehen davon aus, dass dies angeboren sein könne, auch gebe es bestimmte genetische Faktoren, die eine Erkrankung begünstigen. Aber auch Arterienverkalkung durch Rauchen oder das Lebensalter können Faktoren sein. Nicht auszuschließen seien auch bakterielle Ursachen, sagt Julian Prell.

Aneurysma meist nicht bemerkbar

Grundsätzlich können Aneurysmen an jeder Arterie im Körper entstehen, im Kopf bilden sie sich allerdings leichter aus, so der Mediziner. Das Gemeine an Aneurysmen sei, dass sie sich meistens nicht bemerkbar machen würden und die Patienten völlig unvorbereitet treffen.

Oft würden Aneurysmen zufällig entdeckt oder fallen mit der ersten richtigen Blutung auf. Nur gelegentlich gebe es Warnkopfschmerzen, die sehr stark sein können. Oft verschwinden sie nach einiger Zeit, bevor es Tage später dann zur eigentlichen Blutung komme. Nur selten haben Patienten chronische Kopfschmerzen.

Nur ein drittel der Patienten überlebt In einem Land mit guter medizinischer Versorgung und maximaler Therapiemöglichkeit überleben nur rund ein Drittel die Erkrankung. Ein weiteres Drittel überlebe zwar, sei aber dauerhaft pflegebedürftig. Ein Drittel der Betroffenen stirbt an der Erkrankung.

Mediziner gehen davon aus, dass ungefähr zwei Prozent der Bevölkerung Aneurysmen mit sich herumschleppen, sagt Julian Prell. Aber nicht alle seien gleich gefährlich. Je nach Stelle im Körper und Größe des Aneurysma kann es Unterschiede geben.

