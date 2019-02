Alicia Keys, Lady Gaga, Janelle Monáe, Jennifer Lopez, Diana Ross, Dolly Parton und die ehemalige First Lady der USA, Michelle Obama – sie alle waren in diesem Jahr bei den Grammys präsent.

Hier geht es zu einem externen Inhalt eines Anbieters wie Twitter, Facebook, Instagram o.ä. Wenn Ihr diesen Inhalt ladet, werden personenbezogene Daten an diese Plattform und eventuell weitere Dritte übertragen. Mehr Informationen findet Ihr in unseren Datenschutzbestimmungen .

Aber es waren nicht nur mehr Frauen bei den Grammys präsent als in den Jahren davor. Auch die Kritik in Sachen Musikauswahl haben sich die Organisatoren der Grammy Awards zu Herzen genommen. Die Auszeichnung für den besten Song des Jahres ging an Donald Glover, besser bekannt als Childish Gambino, für "This Is America". Ein politischer Song über Rassismus und Schusswaffengewalt.