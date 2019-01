Mit Indie-Games lässt sich durchaus Geld verdienen – auch bei Spiele-Konsolen, das zeigt zum Beispiel "Hollow Knight" - unser rechtes Bild. In den ersten zwei Wochen nach dem Release wurden 250.000 Exemplare für die Switch verkauft. Für 2019 hat Nintendo unter anderem das Action-Rollenspiel "Cross Code" – unser linkes Bild und "Unruly Heroes" angekündigt. Hinter diesem Spiel stehen Entwickler, die bei Ubisoft an Spielen wie "Rayman" oder "Assins Creed" mitgemacht haben. "Unruly Heroes" ist ein extrem kreatives und wunderschönes 2D Jump n Run mit einem Bezug zu klassischer Literatur. Die Handlung des Spiels orientiert sich an dem chinesischen Roman "Die Reise nach Westen" aus dem 16. Jahrhundert.

Indie gehört seit 2018 zur Strategie

Online-Vertrieb als Game-Changer

Unter den meistverkauften Spielen 2018 für PC und Konsole in Deutschland – also nicht nur für die Switch – sind sehr viele Fortsetzungen: "Red Dead Redemption 2", "Far Cry 5", "Mario Kart 8", "Call of Duty – Black Ops 4" und an der Spitze "Fifa 19". Bei den meistverkauften Titeln für die Switch führen die klassischen Nintendo-Titel – die eigentlich auch Fortsetzungen sind: "Super Mario Odyssey", "Mario Kart 8"," The Legend of Zelda".

Online-Shops, ein relativ neuer Vertriebsweg für Spiele, haben maßgeblich zum Indie-Wachstum in diesem Bereich beigetragen. Auch für Konsolen sind Indie-Spiele inzwischen einfacher zugänglich. Vor nicht allzu langer Zeit musste man auf jeden Fall einen PC haben, um Indie-Games zu spielen.