Niemand kann genau sagen, wie viele Insekten es vor einigen Jahren noch gab, denn viele Arten sind noch gar nicht entdeckt. Aber es gibt Indizien dafür, dass ihre Zahl sinkt. Auch Marja Rottleb vom NABU kennt diese Zahl nicht. Aber, so sagt sie, die Krefelder Studie habe ja in einem Naturschutzgebiet gezeigt, dass dort der Bestand der Insekten zu 80 Prozent zurückgegangen ist. Die Situation sei also sehr ernst, so Rottleb.