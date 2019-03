Ein Jahr Groko: Die große Koalition hat sich oft gestritten in den letzten zwölf Monaten. Aber sie hat tatsächlich auch viele Projekte vorangebracht. Der Juso-Vorsitzende Kevin Kühnert zieht Bilanz.

"Wir haben nie behauptet, dass nicht auch in der Groko sinnvolle Sachen beschlossen werden können. Aber ist da noch genügend zu beschließen für zweieinhalb Jahre?"

Die Koalition hat im vergangenen Jahr einige wichtige Dinge beschlossen - etwa das Recht auf Rückkehr von Teilzeit in Vollzeit, den Familiennachzug für Geflüchtete, außerdem ist die Mietpreisbremse nachgebessert worden. Insgesamt wurden rund 40 Projekte umgesetzt. Wenn die Regierung etwas auf den Weg bringe, seien das meist SPD-Projekte, so Kevin Kühnert. Doch zwischen den Koalitionsparteien der CDU/CSU und der SPD gebe es auch Unterschiede. Zuletzt sei das deutlich geworden in den Debatten um den Paragraphen 219a oder die sogenannte "Respekt-Rente".