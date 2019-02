Emojis erweitern nicht nur unsere Ausdrucksmöglichkeiten, sie tauchen auch immer häufiger als Beweismittel vor Gericht auf. Wie präsent Emojis und Emoticons in amerikanischen Gerichten sind, haben jetzt Forscher der kalifornischen Santa Clara University aufgelistet.

Der amerikanische Rechts-Professor Eric Goldman hat eine Liste mit allen Fällen vorgestellt, bei denen sich US-Gerichte in ihren Urteilen auf Emojis und Emoticons als Beweismittel bezogen haben. 2016 waren es noch 25 Urteile, 2018 schon über 50 Urteile. Wobei seine Untersuchung zeigt, dass Emoticons insgesamt eine eher untergeordnete Rolle spielen .

Emoji-Gerichtsurteile nehmen in den USA exponentiell zu

Nur kurz zur Unterscheidung: Emojis , das sind die bunten lachenden, weinenden oder wütenden Gesichter und Symbole, die wir als Bildchen in Chats verwenden. Emoticons sind die angedeuteten Gesichter aus Buchstaben oder Satzzeichen. Bekanntestes Beispiel: Doppelpunkt, Minus und Klammer für das lachende Gesicht.

Das Problem ist, dass Emoticons und Emojis viel Spielraum für Interpretation lassen. In einem Beispiel, das die US-Wissenschaftler selber anführen, wirft die Staatsanwaltschaft einem Angeklagten Zuhälterei vor und verweist auf Instagram-Nachrichten, die der Angeklagte an eine Frau verschickt hat. "Teamwork macht den Traum wahr" schreibt er dort und setzt ein paar Emojis dahinter: Krone, High Heels und Geldsack. Das sei ganz klar Anstiftung zur Zuhälterei, sagt die Staatsanwaltschaft. Die Verteidigung hingegen behauptet, der Angeklagte sei an einer romantischen Beziehung interessiert gewesen.