Manchmal kommt es in den Alpen zu Angriffen von Kühen auf Wanderer - und in sehr seltenen Fällen enden diese für Menschen tödlich. In Österreich war im Jahr 2014 eine Urlauberin mit ihrem Hund in den Alpen unterwegs, auf der Alm waren auch Kühe. Die Tiere fühlten sich vermutlich von dem Hund bedroht, kamen auf die Urlauberin zugelaufen und trampelten sie zu Tode.

Daraufhin gab es ein Gerichtsverfahren, bei dem die Hinterbliebenen den Bauern, dem die Kühe gehören, auf Schadensersatz verklagten. Vor drei Wochen hat das Gericht entschieden, dass der Bauer rund 180.000 Euro Schadensersatz an den Witwer und den Sohn der getöteten Frau zahlen muss. Dazu kommt eine monatliche Rente an die Hinterbliebenen. Zusammengefasst sagt das Gericht, der Bauer habe in diesem Fall zu wenig getan, um vor den Gefahren der Kuhherde zu warnen. Das Urteil ist jedoch noch nicht rechtskräftig.