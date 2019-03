Der "March of Return" oder "Marsch der Rückkehr" soll bald wieder an der Grenze des Gaza-Streifens zu Israel stattfinden. Der ARD-Korrespondent Benjamin Hammer weiß, worum es bei dieser Demonstration der Palästinenser und der Hamas geht.

Anfang der Woche (25. März 2019) wurde eine Rakete vom Gaza-Streifen auf Israel gefeuert. Es folgten gegenseitige Angriffe, mittlerweile ist die Lage wieder ruhiger. Das könnte sich aber bald ändern: Kommenden Samstag (30. März 2019) soll es an der Grenze zu Israel einen " March of Return " geben.

Die Palästinenser haben bei dieser Demonstration vor allem zwei Anliegen, sagt unser Korrespondent Benjamin Hammer: Zum einen fordern die meist jungen Demonstranten, in die Gebiete zurückkehren zu dürfen, in denen ihre Vorfahren leben – dem heutigen Israel. Viele Palästinenser sind aus ihrer Heimat geflohen oder vertrieben worden.

Die Palästinenser fordern außerdem, dass die weitgehende Blockade des Gaza-Streifens durch Israel gelockert wird. An dieser Blockade beteiligt sich auch Ägypten. Israel hält die Blockade aufrecht, weil die Hamas den Gaza-Streifen kontrolliert – und die Hamas wird von Israel als Terrororganisation eingestuft, so Benjamin Hammer.

Israel baut sich an Grenze auf

Spreche man mit der israelischen Armee und ihren Vertretern, sei es aus deren Sicht so, dass die Palästinenser zwar friedliche Proteste angekündigt hätten, es aber keine seien. In manchen Fällen müsse die israelische Armee deshalb scharfe Munition einsetzen. Für die angekündigten Demonstrationen habe Israel nun seine Einheiten an der Grenze zu Gaza enorm aufgestockt, so Benjamin Hammer.