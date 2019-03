In Paris ist gerade die Fashion Week zu Ende gegangen. Herzogin Meghan war zwar selbst nicht da, doch es gab Looks, die von ihr inspiriert waren. Einen ähnlichen Effekt gab es auch schon bei Diana und Kate.

Die aktuelle Kollektion sei davon beeinflusst, dass gerade ein "urbaner Chic" in die aristokratische Welt Einzug hält, hat Clare Waight Keller, die künstlerische Leiterin von Givenchy, gesagt. Dass die Herzogin bei Givenchy indirekt als Inspiration genannt wird, ist keine große Überraschung, erklärt Anke van de Weyer. Meghan habe in einem Givenchy-Outfit geheiratet und auch sonst schon oft deren Mode getragen.

Vor allem beim französischen Luxuslabel Givenchy gab es Kleidung, die vom Stil Meghans, der Frau von Prinz Harry und Herzogin von Sussex, inspiriert ist, berichtet Anke van de Weyer von Deutschlandfunk Nova. In den vergangenen Jahren zeigte die Mode von Givenchy sehr straighte, fast schon harte Schnitte. 2019 sei das alles etwas weicher geworden.

"Was Herzogin Meghan trägt, wird danach wie blöd verkauft - und zwar messbar und richtig krass."

Als Meghan mal eine Jeans einer kleinen Marke getragen hat, die mit Frauen in Kambodscha zusammenarbeitet, konnten die danach 46 neue Mitarbeiterinnen einstellen .

Meghan, die Influencerin

Zum Internationalen Frauentag war Meghan in einem Kleid der britischen Modekette Reiss unterwegs (unser Bild oben). Umgerechnet etwas mehr als 300 Euro hat das gekostet und ist jetzt - Überraschung - überall ausverkauft.

Bei Herzogin Kate, der Frau von Prinz William, wurde zum Beispiel vom "Kate-Effekt" gesprochen. Was ihr Outfit betrifft, ist Meghan etwas lässiger am Start als Kate.

Lady Dianas modischer Einfluss hält bis heute an. So lässt sich etwa der Mode-Designer Virgil Abloh für sein Label Off White von ihrem Stil inspirieren.