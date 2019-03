Fast zwei Jahre lang hat Sonderermittler Robert Mueller geprüft, ob der jetzige US-Präsident Donald Trump mit Russland kooperiert und so Einfluss auf die Präsidentschaftswahlen 2016 genommen hat. Seinen Bericht hat der Sonderermittler vergangenen Freitag (22. März 2019) US-Justizminister William Barr vorgelegt. Der wiederum gab eine Zusammenfassung des Berichts an den Kongress weiter.

Thilo Kößler, Dlf-Korrespondent in Washington

Das Ergebnis des Berichts: Robert Mueller sieht es zwar als erwiesen an, dass Russland versucht hat, die Präsidentschaftswahlen 2016 zu beeinflussen. Allerdings konnte er keine Zusammenarbeit des Trump-Wahlkampfteams mit Russland feststellen.

Zwar habe es Kontakt zwischen beiden Seiten gegeben, so Thilo Kößler: rund 100 Kontakte von insgesamt 14 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Donald Trumps mit russischen Kontaktleuten. Aber es gebe keine Beweise dafür, dass es sich dabei um ein organisiertes Vorgehen gehandelt habe.

Bei dem zweiten Vorwurf, den Robert Mueller untersucht hat, sieht es etwas anders aus, sagt Thilo Kößler. Hier geht es um die Frage, ob US-Präsident Trump die Justiz bei den Ermittlungen zur Russland-Affäre behindert hat. Robert Mueller hat den US-Präsidenten in seinem Bericht nicht völlig entlastet. Der Sonderermittler hat diese Ergebnisse an den US-Justizminister William Baar weitergereicht. Der sagte, dass Robert Muellers Ermittlungsergebnisse nicht für den Vorwurf einer Straftat ausreichten.

Vorgehen der Demokraten könnte Verfassungskrise auslösen

In diesem Verfahren ist US-Präsident Donald Trump also entlastet: Es wird keine weiteren Anklagen mehr von Robert Mueller geben. Allerdings haben die Demokraten angekündigt, dass sie ihre Untersuchungsverfahren ausweiten wollen, so Thilo Kößler. Robert Muellers Auftrag sei sehr limitiert gewesen.