Auf Mallorca beginnt die Urlaubssaison. Mit neuen Regeln für Touristen will man den Sauftourismus auf der Insel endlich in den Griff bekommen.

Mallorca hat dafür sogenannte "Zeh-iT" Zonen definiert - Zonen von besonderem touristischem Interesse. Dazu gehören zum Beispiel der Ballermann und die gesamte Playa de Palma. In diesen Zonen gelten ab April bis Oktober strengere Regeln - vor allem was den Alkoholkonsum angeht. Verboten ist es, in Schaufenstern für Alkohol zu werben. Auch Happy-Hours sind nicht mehr erlaubt, sagt unsere Reporterin Rahel Klein.