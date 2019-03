Bei einem Angriff auf Moscheen in der neuseeländischen Stadt Christchurch hat es mehr als 40 Tote und 20 Schwerverletzte gegeben. Das hat Premierministerin Jacinda Ardern mitgeteilt. Sie spricht von einem Terrorakt. Vier Verdächtige sind bislang festgenommen worden.

Nach Augenzeugenberichten hat ein Mann zunächst in einer Moschee in der Innenstadt von Christchurch um sich geschossen, wo sich hunderte Muslime zum Freitagsgebet versammelt hatten. Später sind auch noch in einer anderen Moschee Schüsse gefallen.

"Die Angriffe haben offenbar fast zeitgleich stattgefunden", sagt unser Nachrichten-Redakteur Arne Hell. Die Innenstadt Christchurchs ist nach den Übergriffen abgeriegelt worden und die Menschen sind aufgefordert, ihre Häuser nicht zu verlassen.