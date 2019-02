Bei den Sommerspielen in Paris in 2024 könnten B-Girls und B-Boys aus aller Welt anreisen und dann um Medaillen tanzen. Unsere Reporterin Verena von Keitz sagt, dass neue Sportarten immer erst mit jahrelanger Verzögerung in den Wettbewerb aufgenommen werden.

Die französischen Veranstalter von Olympia 2024 haben Breakdance vorgeschlagen, weil die Sportart in Frankreich sehr populär ist. Einer der weltweit größten Wettbewerbe, der Battle oft the Year, findet immer wieder auch im französischen Montpellier statt.